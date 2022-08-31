Масочный режим в школах не работает
Действительно ли соблюдение обязательного масочного режима в школах способствует снижению заболеваемости? Крупное исследование учёных из Испании показало, что это не так.
В испанской Каталонии на северо-востоке страны учащиеся от 6 лет и старше обязаны носить маски. Школьники организованы в так называемые пузыри примерно по 20 детей в каждом, и если кто-то заболевает, то весь этот пузырь подвергается ПЦР-тестированию и изоляции. А значит, если второй ребёнок из пузыря тоже заболел, то он, скорее всего, заразился от первого. В исследовании приняли участие около 600 000 детей в период с сентября по декабрь 2021 года, когда учителя прошли через вакцинацию, а детям прививки не делали.
По сути исследователи получили множество автономных групп добровольцев, часть которых носила маски, а другая часть нет. При этом все они подвергались регулярному тестированию и изоляции, что создало просто идеальные условия для изучения эффективности масочного режима. И полученные графики показали, что особого эффекта маски не давали. Это наглядно видно при сравнении показателей заболеваемости учеников пятых классов, где масок не требовалась, и первых классов, где маски были необходимы.
Впрочем, однозначно говорить о том, что маски не нужны в учебных заведениях, пока нельзя. К примеру, качество ношения масок среди учащихся напрямую не оценивалось. Возможно, дети носили маски не постоянно, или выбирали неподходящие для себя маски по размеру, не прилегавшие плотно к их лицу. В исследовании это вообще не учитывалось, а его вывод говорит о том, что обязательный масочный режим не работает. Конечно, нельзя исключить и то, что польза от ношения масок сводится к нулю, если дети в масках всё время сидят рядом друг с другом на протяжении многих часов. Маски более эффективны при кратковременных контактах незнакомых людей между собой в публичных местах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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