Противораковые вирусы укрепят иммунитет
Исследование показало, что сражающиеся с раком вирусы способны укрепить иммунный ответ организма. К такому выводу пришли учёные из Университета Техаса.
Может ли вирус помочь организму сражаться с раком и укрепить иммунную систему? Новое исследование предполагает, что иммунитет организма против рака можно усилить с помощью так называемых онколитических вирусов. Это вирусы, которые избирательно воздействуют на раковые клетки и убивают их, не затрагивая нормальные клетки. В исследовании отмечается, что эти вирусы также увеличивают способность иммунной системы распознавать и уничтожать опухоли.
Учёные долго теоретически обсуждали возможности онколитической вирусотерапии, а конкретные исследования в этой области начались только в 1960-е годы. В последнее время было проведено несколько экспериментов, в ходе которых различные вирусы использовали для лечения рака. И вот теперь в эксперименте испытывался миксомавирус. Было установлено, что инфицированные им клетки приводят к гибели раковые клетки.
Обнаружена неожиданная синергия между клетками и миксомавирусами в деле усиления аутоза отдельных опухолевых клеток, что благотворно воздействует на избавление организма от рака. Аутоз - форма разрушения клеток, которая очень полезна при твёрдых опухолях, считающихся устойчивыми к лечению. Миксомавирус может нацеливаться и убивать раковые клетки напрямую, но использование оснащенных вирусом Т-клеток было более эффективно, поскольку они уничтожали и раковые клетки в непосредственной близости от целевых клеток. Происходил так называемый процесс «убийства свидетелей». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
Медицина
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США) и главный в системе техасского университета
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