Похолодание очень опасно для сердечников

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Похолодание очень опасно для сердечников

Имеющие патологии сердечно-сосудистой системы или повышенный риск их развития россияне должны быть особенно внимательны к своему самочувствию в эти дни. Похолодание опасно для сердца и сосудов, как заявил известный российский врач Андрей Тяжельников. 

При наличии проблем в работе сердечно-сосудистой системы похолодание может спровоцировать слабость и нарушение дыхания из-за нехватки кислорода. Тяжельников отметил, что резкие перепады температуры являются однозначным стрессом для человека. И наивысший риск у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем. 

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Речь идёт о сопровождающем эти изменения погоды повышении артериального и внутричерепного давления, что может спровоцировать приступы гипертонии, головные боли, тошноту, стенокардию или обострения уже имеющихся хронических заболеваний. Похолодание не является полностью безопасным похолодание и для здоровых людей, поскольку охлаждении организма повышает уязвимость перед инфекционными и вирусными болезнями. 

Похолодание опасно для здоровья!


Для того чтобы свести этот риск до минимума, людям необходимо позаботиться о ношении тёплой одежды. Если это необходимо, следует использовать приборы индивидуального отопления. Не следует угнетать иммунитет из-за снижения температуры, поскольку в таком организме разного рода патогены чувствуют себя хозяевами. Также необходимо позаботиться и об укреплении иммунной системы за счёт усиленного питания, в него нужно включать больше фруктов и овощей. Старайтесь высыпаться и избегать стрессов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников
Медицина
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника No 121
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