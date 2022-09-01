Приводят ли лекарства от изжоги к деменции
Учёные из Китая решили выяснить, влияет ли приём препаратов из категории ингибиторов протонной помпы на риск возникновения деменции. Оказалось, что вероятность развития этого коварного недуга увеличивается почти в два раза.
Исследователи воспользовались данными из британского Биобанка в период с 2006 по 2018 годы по чуть более чем полумиллиону человек. 54,4% из них составляли женщины. Учёных интересовали лица в возрасте от 40 до 70 лет, у которых на исходном этапе не было никаких признаков старческого слабоумия, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. В течение периода наблюдения в 9 лет в этой группе было зарегистрировано 2 505 разных видов деменции, включая 932 случая болезни Альцгеймера и 524 эпизода сосудистой деменции.
Частота случаев деменции по всем причинам среди пользователей лекарств из категории ингибиторов протонной помпы составила 1,06 случая на 1 000 человеко-лет. Среди тех, кто их не принимал, эта чистота была в два раза ниже 0,51 случая на 1 000. После поправки на множественные искажающие факторы среди пользователей лекарств из категории ингибиторов протонной помпы всё равно было выявлена повышенная опасность развития старческого слабоумия.
Отметим, что эти препараты активно используются для лечения желудочно-кишечных расстройств вроде язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а также для расстройств желудка, связанных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Во многих странах мира, включая и Россию, ингибиторы протонной помпы продаются без всяких рецептов, что повышает их доступность для населения. Нередко эти лекарства ошибочно назначают и сами врачи. Длительность их применения - серьёзной фактор риска деменции, как показало исследование. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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