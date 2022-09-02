Снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в Приморье
Среднесуточный показатель количества заражённых COVID-19 в Приморье опустился на 14,6% за последние 6 дней, впервые снизившись с начала июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Рост заболеваемости коронавирусом в этом российском регионе стартовал 11 июля, и количество подтвержденных тестами пациентов неуклонно увеличивалось. И вот теперь впервые за очень долгий период дневной уровень заболеваемости коронавирусом уменьшился, причём на ощутимые 14,6%. Правда, он всё ещё является очень значительным, и 2 сентября в регионе было зарегистрировано 560 новых положительных тестов на коронавирус.
Сообщается, что ежедневно в разного рода инфекционные отделения и центры с признаками наличия коронавирусной инфекции обращаются около 200 жителей региона. В поликлиниках наблюдается 4,7 тысяч приморцев, и для того, чтобы сохранить тенденцию к снижению заболеваемости местные санитарные органы крайние рекомендуют лицам из уязвимых групп придерживаться масочного режима, а также не забывать про вакцинацию и ревакцинацию.
К уязвимым группам относятся граждане пожилого возраста и лица с разного рода хроническими заболеваниями. Так, повышенной риск перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме есть у людей с ожирением, диабетом, гипертонией, а также с различными легочными заболеваниями, включая астму, эмфизему и тому подобное. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий