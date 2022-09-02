Выхлопные газы опаснее для женщин
Исследование показывает, что выхлопные газы автомобилей представляют повышенный риск для представительниц прекрасного пола. У них они увеличивают уровень белков, приводящих к кальцификации артерий.
Всем известно, какую опасность для экологии и здоровья человека представляют выхлопные газы автомобилей. Поэтому с каждым годом экологические нормативы в Евросоюзе и западных странах по автомобильным выхлопам ужесточаются. И вот теперь исследование показало, что выхлопные газы влияют на женщин более выраженно и негативно, чем на мужчин. В эксперименте по 5 мужчин и женщин вдыхали выхлопные газы от двигателя, работавшего на дизельном топливе. Эксперимент проводился три раза в месяц, различалась лишь концентрация этого самого дизельного топлива.
Исследователи из Университета Манитобы установили, что выхлопные газы повышают уровень белков, связанных с сердечно-сосудистыми болезнями. Именно эти белки влияют на затвердевание или кальцификацию артерий. Однако у женщин данный процесс был более выражен, чем у мужчин.
У представителей обоего пола исследователи выявили изменения в компонентах крови, связанных с воспалениями, инфекциями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но у женщин тот самый показатель белков был ощутимо выше. А он может увеличить риск инфаркта и инсульта. Впрочем, исследование было очень небольшим по количеству участников, и пока нельзя делать однозначных выводов. Однако имеются отдельные свидетельства о том, что у женщин повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям и астме, они имеют более высокую иммунную реакцию на вещества, которые раздражают их дыхательные пути вроде домашней пыли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Манитобы
Медицина
крупнейший в Манитобе провинциальный общественный научно-исследовательский университет, расположенный в городе Виннипег, Канада
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