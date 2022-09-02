Создан тест на преждевременное старение кожи
Учёные из Университета Ньюкасла разработали тест, с помощью которого можно будет предсказать скорость появления возрастных морщин. Этот мазок определяет, стареет ли кожа раньше времени.
К тому моменту, когда на коже появляются глубокие морщины, как правило, уже бывает поздно что-то кардинально с этим делать. Но теперь всё может измениться, поскольку исследователи разработали тест, способный выявить преждевременное старение кожи ещё до первых характерных его проявлений. Это простой мазок, определяющий повреждения ДНК в клетках кожи, которые возникают из-за дефицита сна, воздействия солнца или экологических факторов.
Причём тест не только определяет эти повреждения, но и позволяет выяснить, по каким именно причинам они возникают. А это поможет исключить основную причину или уменьшить её влияние до минимума, разработав превентивные стратегии предотвращения морщин ещё до того, как они появятся на лице. Исследователи основали свой тест на экспериментах в области старения кожи, которые они проводили в течение 15 лет. Мазок можно взять со щеки или области лица, потом он отправляется в лабораторию для исследований на предмет выявления повреждений митохондрий – «перезаряжаемых батарей» клеток нашей кожи.
На основе этого теста можно выяснить, стареют ли клетки раньше времени, а если да, то по какой причине. Результаты теста должны побудить человека изменить свой образ жизни. К примеру, более активно пользоваться солнцезащитными кремами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ньюкасла
Медицина
один из двух университетов в городе Ньюкасл-апон-Тайн. В настоящее время в университете записано около 19 200 студентов
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