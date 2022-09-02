Даёт ли прививка после заражения Омикроном большую защиту
Исследователи решили установить, имеют ли вакцинированные люди, зараженные вирусом Омикрон большую защиту. Речь шла о проникновении в их организм варианта ВА.5, который в настоящий момент является господствующим на большей части территории нашей планеты.
Ученые из Университета Лиссабона выяснили, что привитые граждане, которые заразились первыми подвариантами штамма Омикрон, в 4 раза прочнее защищены от новой болезни, чем непривитые, которые Омикроном не заражались. Была проанализирована вероятность заражения вакцинированных людей штаммом ВА.5, являющимся в настоящее время господствующим на большей части территории планеты. Исследователи оценили степень защиты, обеспечиваемую инфекциями, по сравнению с предыдущими вариантами. Здесь использовались реальные данные.
Установлено, что привитые, позднее инфицированные подвариантами ВА.1 и ВА.2., имели защиту от заражения штаммом ВА.5 в четыре раза большую, чем привитые, которые никогда не заражались. Перенесённые в 2020 и 2021 году инфекции также обеспечивали защиту от нового заражения более поздним вариантом Омикрона, хотя она и не была такой же высокой, как у тех, кто был инфицирован вариантами ВА.1 и ВА.2.
Результаты этого исследования очень важны, поскольку адаптированные вакцины, ныне находящиеся в стадии клинической разработки и оценки, как раз основаны на подтипе ВА.1, бывшим доминирующим ещё в январе-феврале нынешнего года. Но с тех пор появились новые версии Омикрона, и создаваемые ныне вакцины на них, по большей части, не рассчитаны. Вообще, учитывая скорость мутаций коронавируса, довольно сложно успеть создать актуальную вакцину. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Лиссабона
Медицина
рупнейший университет Португалии. Академический рейтинг университетов мира (также известный как Шанхайский рейтинг) в 2017 году назвал Лиссабонский университет лучшим в стране
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