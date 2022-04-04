Новый штамм коронавируса добрался до Красноярска
На территории Красноярского края обнаружили заражения коронавирусом, спровоцированные штаммом "стелс-омикрон". Эксперты предсказывают, что из-за него Россию ожидает шестая волна пандемии.
"Стелс-омикрон" представляет собой подвариант штамма Омикрон, с ещё большим эффектом обходящий защиту, которую человек получает после вакцинации или перенесённого заболевания. Этот подвариант уже спровоцировал значительные всплески в целом ряде стран Европы, Азии, а также в Южной Америке. На территории Северной Америки также отмечается рост количества заражённых этим штаммом, хотя пока он нигде не стал господствующим.
И вот на территории Красноярского края, как показали новые исследования, уже начинается быстрое распространение штамма BА.2. Об этом сообщили эксперты Роспотребнадзора. При этом глава российского Минздрава Михаил Мурашко не считает, что "стелс-омикрон" станет преобладающим на территории нашей страны.
Данный подвариант чаще заражает людей, но не провоцирует более тяжелое течение коронавируса. Однако если ковид обнаруживают у большего количества людей, то это всё равно приводит к большему числу госпитализаций и, как следствие, смертей. К сожалению, изменить ситуацию невозможно, и России не получится уклониться от удара этого штамма, даже несмотря на закрытие авиасообщения чуть ли не со всем миром. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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