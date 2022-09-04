Агрессивный рак простаты связали с наследственностью
Учёные из Университета Сиднея установили, что на риск развития агрессивных опухолей предстательной железы влияет наследственность. Эти данные были получены путём генетического секвенирования опухолей.
Материал для этого секвенирования исследователи забирали у доноров из Австралии, Бразилии и Южной Африки. Учёные определили новую таксономию рака предстательной железы или схему классификации и факторы, которые его провоцируют. Она не только различает пациентов по их генетике, но и предсказывает, какие опухоли могут стать пожизненными, а какие являются угрожающими, то есть нуждающимися в немедленном удалении. Отметим, что во многих случаях рак предстательной железы вовсе не требуется лечить, он может, не причиняя никакого вреда, существовать в организме человека до глубокой старости. А в каких-то других случаях его нужно немедленно удалять, поскольку он агрессивно развивается и метастазирует.
Исследователи подчеркивают, что господствующее ныне понимание опухолей простаты было сильно ограничено тем, что исследования проводились в западных популяциях. А принадлежность к африканской этнической группе более чем вдвое увеличивает риск именно смертоносных опухолей предстательной железы. Так что наследственность является ключом к разгадке совместно влияющих генетических и негенетических факторов риска А в африканском регионе опухоли предстательной железы являются «тихими убийцами».
Благодаря сложному секвенированию всего генома, были идентифицированы более 200 0000 специфичных для опухолей геномных вариантов у 183 не подвергшихся лечению опухолей простаты среди мужчин из трех регионов планеты. Оказалось, что на африканцев влияет большое количество и спектр-приобретённых, и генетических изменений, что провоцирует значительные последствия с учётом их наследственности при контроле и лечении опухолей предстательной железы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сиднея
Медицина
старейший государственный университет в Австралии. Был основан 1 октября 1850 года в соответствии с University of Sydney Act
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