Бета-блокаторы признали устаревшими
Лекарства из категории бета-блокаторов уже устарели, как показывает новое исследование. Другие, более современные препараты эффективнее защищают от инфарктов и инсультов.
Учёные из Германии проанализировали на основе более 380 000 пациентов эффективность бета-блокаторов и других лекарств для снижения артериального давления, а также профилактики болезней сердца. Повышенное давление увеличивает риск инфарктов, инсультов и других серьёзных проблем со здоровьем, поэтому бета-блокаторы чрезвычайно популярны. Однако во многих странах мира их плавно заменяют на другие препараты. К примеру, в Великобритании врачам общей практики уже рекомендуют вместо бета-блокаторов выписывать препараты из категории ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, а если они провоцируют побочные эффекты, то блокаторы рецепторов ангиотензина. Обе эти категории препаратов расслабляют кровеносные сосуды.
Также для снижения артериального давления можно использовать блокаторы кальциевых каналов или просто диуретики, мочегонные препараты, которые часто называют «промывающими таблетками». В последние десятилетия бета-блокаторы были одними из наиболее часто назначаемых препаратов для профилактики гипертонии, но они и потеряли популярность, когда появились другие новые таблетки, эффективнее избавляющие от повышенного давления. Но существует пациенты, которые привыкли к бета-блокаторам и не хотят от них отказываться.
Новое исследование показало, что принимавшие бета-блокаторы пациенты значительно чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний по любой причине, чем те, кому выписывали препараты из категории ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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