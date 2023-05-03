Бета-блокаторы эффективны не для всех в предотвращении инфаркта - кардиолог Варфоломеев

"Бета-блокаторы обычно назначают после сердечного приступа, чтобы снизить риск рецидива и других сердечно-сосудистых осложнений. Новое исследование показало, что таблетки могут не улучшить шансы на выживание для тех, кто не страдал сердечной недостаточностью", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.





«Принятая клиническая практика использования бета-блокаторов в течение длительного времени для снижения риска дальнейших сердечных приступов или смерти, по-видимому, не оправдана у пациентов, у которых нет сердечной недостаточности».

Если у вас случился сердечный приступ, вашим следующим вызовом могли быть лекарства, называемые бета-блокаторами, которые помогут снизить риск повторной неотложной медицинской помощи. Согласно новому неожиданному исследованию, обычно назначаемое лечение может быть полезным не для всех.В последние десятилетия бета-блокаторы были одними из наиболее часто назначаемых лекарств от артериального давления.В большом общенациональном когортном исследовании долгосрочная терапия бета-блокаторами после первого года сердечного приступа не была связана с более низким риском сердечно-сосудистых исходов у пациентов без сердечной недостаточности. Бета-блокаторы работают, помогая расширить вены и артерии, чтобы улучшить кровоток.Таблетки также блокируют гормоны стресса, такие как адреналин, но имеют ряд побочных эффектов, как и любые другие лекарства. Нежелательные эффекты могут включать головокружение и усталость.Исследовательская группа не обнаружила никакой разницы между пациентами, принимавшими бета-блокаторы в течение более года после сердечного приступа, и теми, кто не принимал эти препараты.Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.

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