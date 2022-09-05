Оспа обезьян может повредить сердце
Португальские исследователи доказали, что обезьянья оспа может теоретически вызвать серьезные повреждения сердца. В частности, одним из них назван острый миокардит.
Исследователи из Университетского больничного центра Сан-Жуан ссылаются на случай с 31-летним мужчиной, у которого подтвердили оспу обезьян. Через неделю после появления её характерных признаков пациент столкнулся с острым миокардитом - воспалением сердечной мышцы, обычно вызываемым вирусной инфекцией. У большинства пациентов болезнь протекает в лёгкой форме, и они выздоравливают без осложнений.
В отчёте сообщается, что мужчина обратился в поликлинику через 5 дней после появления симптомов оспы обезьян, среди которых были мышечные боли, лихорадка, отёки на руках, гениталиях и лице. ПЦР-мазок продемонстрировал положительный результат теста. Через три дня мужчина вернулся в приёмное отделение, где был госпитализирован сразу в отделении интенсивной терапии с подозрением на миокардит после того, как он пожаловался на ощущение стеснения в груди отдающее в левую руку. Электрокардиограмма и лабораторные анализы выявили признаки стрессового повреждения сердца.
Пациента выписали после полного выздоровления через неделю. Этот случай подчёркивает возможность поражений сердца, к которым может приводить оспа обезьян. Исследователи полагают, что научное сообщество и врачи должны знать, что острый миокардит может стать одним из осложнений оспы, поэтому таких пациентов необходимо наблюдать и у кардиологов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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