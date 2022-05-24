Оспа обезьян может стать эндемиком в Европе
Существует вероятность того, что оспа обезьян станет эндемичной на территории Европы, причём навсегда. Это произойдёт в том случае, если болезнь передастся домашним животным.
Если оспа обезьян распространиться на кошек, собак, а также представителей дикой природы Европы, то она станет вечным европейским эндемиком, как предупреждают учёные. Эксперты бьют тревогу на фоне роста количества случаев в некоторых европейских странах. К примеру, в Великобритании их число почти утроилось за три дня. K 20 ранее выявленным пациентам добавилась еще 37, и их общее количество составило 57.
На вчерашний день на территории Европы зарегистрированы еще 67 подтвержденных случаев в 9 европейских государствах, включая Испанию, Италию, Германию, Швецию и Францию. 42 случая находятся на подозрении. В Россию оспа обезьян пока не попала, но эксперты считают, что это вопрос времени, так как серьезного санитарного кордона нет.
Данная болезнь является эндемичной для Африки, хорошо установлено, что вирус часто наблюдается у грызунов вроде белок. По мнению экспертов Европейских центров по контролю и профилактике заболеваний, эти самые грызуны могут стать подходящими носителями вируса, которые начнут со временем передавать его и другим живым существам. А к ним относится и человек. Отметим, что существует и обратная передача от человека к представителям дикой природы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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