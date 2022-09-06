Потеря вкуса и воспаление мозга при ковиде не связаны между собой
Исследование показало, что ключевые симптомы коронавирусной инфекции не зависят друг от друга, а значит, один не является следствием другого. Речь идёт о воспалениях в мозге и потере обоняния.
На ранних стадиях коронавирусной пандемии потеря обоняния или аносмия была характерным симптомом острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом. Теперь аносмия встречается реже, зато чаще стали наблюдаться случаи воспалительных процессов мозга. И вот теперь исследователи оценили клиническое, обонятельное и воспалительное воздействие инфекции при разных её штампах.
Учёных интересовало, как различные летучие органические соединения SARS-CoV-2 влияли на клинические проявления инфекции, если сравнивать это с воздействием первоначального уханьского штамма. Испытания проводились на лабораторных хомяках, которым вводили различные штаммы коронавируса. Все животные продемонстрировали прогрессирующую потерю веса. При этом при заражении первоначальном штаммом клинические проявления протекали тяжелее всего, а уже после этого по степени тяжести шёл Дельта-штамм. При попадании в организм Омикрона чаще наблюдались лёгкие симптомы.
Если при заражении уханьским штаммом более 62% животных демонстрировали признаки аносмии, то позднее эта цифра опустилась только до 12,5%. А при попадании Омикрона нарушений обоняния не было выявлено вовсе. Результаты исследования показали, что все проверенные штаммы коронавируса способны проникать в мозг и вызывать воспаления, скорее всего, через обонятельные луковицы. Но воспалительные процессы в мозге и аносмия - это отдельные процессы после заражения SARS-CoV-2. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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