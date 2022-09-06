Инсульты всё чаще происходят у лиц моложе 55

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Инсульты всё чаще происходят у лиц моложе 55

Количество инсультов у людей старше 55 снижается, как установили учёные из Мельбурнского университета. А вот у молодых людей всё обстоит иначе, и число инсультов растёт.

Клиническая практика показывает, что количество инсультов в развитых странах увеличивается, но если более детально разобраться со статистикой по разным возрастным группам, то откроется неожиданная картина. В англоязычных странах число инсультов у лиц старше 55 лет снижается, а у молодых людей растёт. Проведено одно из самых продолжительных популяционных исследований инсульта в мире, его авторы отслеживали всё население британского Оксфордшира - чуть менее 100 000 человек.

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Хотя их и не так много, осуществлено полное наблюдение за всеми людьми в этой когорте, у которых был инсульт. Это невозможно сделать в крупных городах или популяциях. Получены точные данные о частоте инсультов с течением времени. Было установлено, что у пожилых людей инсульты встречаются теперь реже, так как они лучше себя защищают и больше внимания уделяют профилактике. А вот у молодых людей распространённость инсультов растёт, так как они просто не верят, что в таком возрасте у них может произойти нарушение мозгового кровообращения. 

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Также установлено, что чаще инсульты происходят у лиц с более высокими профессиональными стандартами работы. Речь о тех, кто занимает управленческие должности. А вот у занимавшихся ручным трудом частота инсультов ниже. Вероятно, разного рода менеджеры и управленцы испытывают больший стресс на работе и реже практикуют физические нагрузки, чем те, кто занимается ручным трудом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Мельбурна

Медицина

государственный университет Австралии, старейший в штате Виктория. Основной кампус университета располагается в Парквилле, одном из центральных районов города Мельбурна

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