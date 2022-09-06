Размороженные дети чаще заболевают раком
Появившиеся на свет из замороженных эмбрионов дети имеют повышенную опасность опухолей. К такому выводу пришли ученые из Гётеборгского университета в Швеции.
Процедура заморозки эмбрионов приобрела огромную популярность в последние годы. С её помощью многие женщины откладывают беременность и роды на более поздний срок, чтобы сосредоточиться на карьере или на поиске подходящих спутников жизни. И вот шведские исследователи доказали, что родившиеся из таких вот размороженных эмбрионов дети имеют более высокий риск заболеваемости раком. Дело в том, что при оттаивании эмбрионов применяются определённые химические вещества, способные вызвать генетические изменения, провоцирующие опухоли.
Эти выводы сделаны на основе изучения здоровья почти 8 млн молодых жителей Скандинавии. Наиболее распространенными видами опухолей у таких детей были лейкозы и поражения центральной нервной системы.
Исследование не доказало, что ЭКО или какие-то другие виды вспомогательных репродуктивных технологий увеличивают риск рака. Связь выявлена только между заморозкой эмбрионов и последующим появлением на их основе детей. Вспомогательные технологии позволяют создать эмбрион из яйцеклетки и сперматозоида в лабораторию. Обычно он сразу же переносится в матку, однако теперь становится всё более популярной практика замораживания таких эмбрионов и их последующего оттаивания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гетеборгский университет
Медицина
университет в Гётеборге (Швеция). Гётеборгский университет, в котором обучаются около 37000 студентов, является одним из крупнейших в Скандинавии
Оставить комментарий