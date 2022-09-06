Роль бактерий в носу при болезни Паркинсона
В человеческом носу обитают миллиарды микроорганизмов, включая бактерии, грибки и археи. Этот назальный микробиом играет определённую роль при развитии болезни Паркинсона.
Несколько исследований показывали, что микробиом носа - важный фактор личного здоровья человека. Выявлены доказательства связи между кишечным микробиомом и болезнью Паркинсона. Теперь установлено, что сигналы от микробиома носа достигают мозга через обонятельную систему и влияют на функцию нервной системы. Новое исследование даёт понимание того, как популяция бактерий в носу влияет на обработку обоняния и нейродегенерацию при болезни Паркинсона.
В носу присутствует 104 различных штамма бактерий, но на долю 10 видов приходится 90% микробиома. Большинство обитающих здесь штаммов симбиотические (безвредные), но также присутствуют и условно-патогенные, способные спровоцировать различные заболевания. Эксперименты в лабораториях и на мышах показывали, что назальный микробиом играет жизненно важную роль в функционировании эпителия носа. Обонятельные сенсорные нейроны чрезвычайно уязвимы для внешних факторов, включая токсины вроде гербицидов и пестицидов, а также разного рода микроорганизмов.
Обонятельный дефицит может возникать из-за дифференциальной бактериальной колонизации носа. Проблемы с обонянием тесно связаны с нейровоспалением и нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Паркинсона. Обонятельная дисфункция наблюдается на ранней стадии этой болезни. Исследователи доказали, что назальный дисбактериоз приводит к скоплениям альфа-синуклеинов, что связано с нейродегенеративными процессами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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