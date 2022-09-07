Названа главная причина развития рака
Российский онколог Елизавета Васильева заявила, что основной причиной появления злокачественных новообразований является неправильное питание. А значит, в наших силах намного снизить риск опаснейших болезней.
35% случаев злокачественных новообразований в мире вызывается неправильным питанием, что подтверждают многочисленные международные исследования. При этом на долю курения приходится 25% случаев рака, то есть на 10% больше. Хотя в представлении обычных людей сигареты намного опасней любительской колбасы. Елизавета Васильева подчеркнула, что целый ряд продуктов и напитков уже считается канцерогенами, к примеру, алкоголь.
При злоупотреблении спиртными напитками развиваются опухоли желудочно-кишечной системы и печени. Огромную опасность представляет красное мясо, особенно в переработанном виде, которое россияне употребляют в огромных количествах. А это и салями, и разного рода сардельки, и ветчина, и всеми так любимая колбаса. Впрочем, только этого фактора может не хватить для возникновения онкологических заболеваний, на их риск также влияют и другие причины, включая экологию, наследственность и прочие вредные привычки.
По оценкам американских ученых, до 40% всех опухолей в мире являются предотвратимыми. Кроме того, если бы люди более внимательно относились к сигналам собственного здоровья, и чаще проверяли бы его, то находили бы рак на ранних стадиях, когда лечение максимально эффективно. Наконец, при правильном питании иммунитет и здоровье прочнее, и даже если рак является наследственным, у человека больше шансов его победить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Елизавета Васильева
Медицина
Врач-онколог, занимается диагностикой и комплексным лечением злокачественных образований
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