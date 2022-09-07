Нужна ли нам очередная ревакцинация

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Нужна ли нам очередная ревакцинация

В некоторых странах мира началась очередная кампания по ревакцинации и раздача так называемых бустерных прививок. Однако глава фармацевтической компании AstraZeneca считает, что четвёртый укол необязателен.

Целый ряд ученых убеждён в том, что бустерные прививки крайне важны для людей, которые никогда не сталкивались с положительным тестом на коронавирус. Если вы не заражались ковидом в течение последнего года, то получили защиту от прежних уколов. А значит, уровень защитных антител следует поднять именно за счет вакцинации. Чем больше людей будет защищено, тем меньше станет циркулировать коронавирус, снизив тем самым риск развития новых штаммов. 

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Как ни странно, сомнения в преимуществе бустерной компании выразил человек, который должен быть в ней максимально заинтересован. Это Паскаль Сорио – исполнительный директор фармацевтической компании AstraZeneca, производящей вакцины. Он заявил, что повторное стимулирование вакцинами здоровых людей не является рациональным использованием денег, поскольку и прежние прививки обеспечивают длительную защиту. С ним не согласен вирусолог Ноттингемского университета Уилл Ирвинг. 

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Учёный заявил, что многие люди где уже получили по три укола, а также дважды или трижды переболели коронавирусом. Их иммунная память является достаточной для продолжительной защиты. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, как долго эта иммунная память сохраняется. И ещё одна доза вакцины - хорошая идея, по крайней мере, для лиц из групп риска. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Паскаль Сорио
Паскаль Сорио
Медицина
исполнительный директор фармацевтической компании AstraZeneca
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