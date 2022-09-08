Прививка от гриппа снижает риск инсульта
Исследование показало, что ежегодная вакцинация против гриппа может защитить человека от инсульта. Испанские ученые сравнили состояние здоровья более 75 000 человек старше 40 лет, включая и тысячи жертв инсультов.
Результаты исследования показали, что прошедшие через прививки от гриппа лица на 12% реже страдали от опасного нарушения мозгового кровообращения, по сравнению с теми людьми, которые не проходили через ежегодные уколы. Поскольку сезон гриппа уже не за горами, это ещё одна причина для людей не забывать про прививки.
Исследование проводилось учеными из Университета Алькала в Мадриде, оно было наблюдательным, следовательно, не доказавшим, что прививки от гриппа снижают риск инсульта. Вполне возможно, что на это могут влиять и какие-то другие факторы.
Предыдущие исследования, к примеру, не раз показывали, что сам по себе грипп повышает опасность инсульта. Следовательно, можно предположить, что вакцинация просто помогает его предотвратить, в первую очередь, не давая людям заражаться. Но, может, задействуется и какой-то другой механизм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Алькала
Медицина
государственный университет, расположенный в Алькала-де-Энарес, городе в 35 км к северо-востоку от Мадрида
Оставить комментарий