Веселящий газ вызвал частичный паралич
32-летний мужчина остался частично парализованным после длительного употребления баллончиков с веселящим газом. Эта пагубная привычка спровоцировала серьёзное повреждение нервов и позвоночника.
Молодой житель США, чьё имя не называется по этическим соображениям, обратился в приемное отделение больницы через 6 недель после того, как почувствовал покалывания в руках и через две недели после потери способности пользоваться ногами. Врачи обнаружили, что у пациента подострая комбинированная дегенерация - состояние, при котором позвоночник человека сталкивается с деградацией в результате дефицита витамина B12.
Дальнейшие расспросы показали, что этот молодой человек употребляет баллончики с веселящим газом, которые на Западе называют уиппитами. В последние года эти устройства стали очень популярными среди подростков США и Великобритании. Контейнеры с закисью азота, используемые для, к примеру, взбитых сливок, молодые люди вдыхают ради получения короткого, но интенсивного эффекта. Их стоимость невелика, и на Западе их можно легко приобретать оптом. Кроме того, в ёмкостях со взбитыми сливками также бывают баллончики с закисью азота.
Поскольку распространение этой пагубной привычки увеличивается, власти Нью-Йорка недавно запретили продажу зарядных устройств для закиси азота лицам моложе 21 года. А в Великобритании заговорили уже о целой эпидемии, поскольку в первую очередь от неё страдают молодые люди. Увлечение веселящим газом и крайне пагубно сказывается на здоровье, особенно негативно влияя на развитие мозга. И вот теперь установлено, что эта привычка может спровоцировать и паралич. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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