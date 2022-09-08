Стоячий стол уменьшит риск рака груди

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Стоячий стол уменьшит риск рака груди

Может ли привычка работать за столом стоя снизить риск развития опухоли молочных желез? Исследование показало, что любители постоянно сидеть имеют в два раза более высокую опасность этого рака.

Исследователи из Бристольского университета предположили, что работа за столом стоя, а не сидя, может снизить риск рака молочной железы. Обнаружены убедительные доказательства того, что физические нагрузки и ограничения малоподвижного образа жизни сокращают опасность этой коварной болезни. Существует чёткая причинно-следственная связь между уровнем активности и сокращением вероятности рака. 

Ношение бюстгальтера не влияет на риск развития рака груди


Данное исследование основано на информации от более чем 130 000 женщин. Оно показывает, насколько жизненно важными бывают небольшие изменения в образе жизни. Хотя в исследовании не рассматривались отдельно стоячие столы, они всё-таки становятся более распространёнными в офисах, особенно среди людей, страдающих от болей в спине. 

Широкая талия увеличивает риск рака груди


Каждый год в Великобритании выявляют около 56 000 новых случаев рака груди, и это делает его наиболее распространённой опухолью в стране. Рак груди - четвертая по уровню летальности форма опухоли, которые ежегодно убивает 11 500 жителей в Великобритании, а в США по 42 000. Авторы исследования обнаружили гены, связанные с отсутствием физических нагрузок и малоподвижным поведением. Они помогли отфильтровать факторы образа жизни, которые могли исказить результаты предыдущих исследований. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Бристольский университет

Медицина

в городе Бристоль (Великобритания) входит в группу «университетов из красного кирпича»

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