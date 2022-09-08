Стоячий стол уменьшит риск рака груди
Может ли привычка работать за столом стоя снизить риск развития опухоли молочных желез? Исследование показало, что любители постоянно сидеть имеют в два раза более высокую опасность этого рака.
Исследователи из Бристольского университета предположили, что работа за столом стоя, а не сидя, может снизить риск рака молочной железы. Обнаружены убедительные доказательства того, что физические нагрузки и ограничения малоподвижного образа жизни сокращают опасность этой коварной болезни. Существует чёткая причинно-следственная связь между уровнем активности и сокращением вероятности рака.
Данное исследование основано на информации от более чем 130 000 женщин. Оно показывает, насколько жизненно важными бывают небольшие изменения в образе жизни. Хотя в исследовании не рассматривались отдельно стоячие столы, они всё-таки становятся более распространёнными в офисах, особенно среди людей, страдающих от болей в спине.
Каждый год в Великобритании выявляют около 56 000 новых случаев рака груди, и это делает его наиболее распространённой опухолью в стране. Рак груди - четвертая по уровню летальности форма опухоли, которые ежегодно убивает 11 500 жителей в Великобритании, а в США по 42 000. Авторы исследования обнаружили гены, связанные с отсутствием физических нагрузок и малоподвижным поведением. Они помогли отфильтровать факторы образа жизни, которые могли исказить результаты предыдущих исследований. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бристольский университет
Медицина
в городе Бристоль (Великобритания) входит в группу «университетов из красного кирпича»
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