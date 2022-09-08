Стресс во время беременности может передаваться детям
Исследование американских ученых показало, что если во время беременности женщины испытывают стресс, то у их детей уровень беспокойства может быть повышенным. А это говорит о важности борьбы со стрессовыми явлениями среди будущих мам.
Сама по себе беременность и предстоящие роды уже вызывают волнения и лёгкий стресс. А представьте себе, если у женщины возникли волнения по поводу своего карьерного будущего, экономической стабильности в стране, рисков заражения коронавирусом и тому подобных. Всё это может спровоцировать сильный стресс, но будущим мамам нужно всеми усилиями с ним бороться, в том числе, и обращаясь за помощью профессионалов. Это поможет уменьшить количество негативных эмоций у новорожденного, как показало новое исследование.
Его авторы установили, что дети от матерей, испытывающих значительные стрессовые колебания во время беременности, проявляли больше страха, грусти и беспокойства в три месяца, чем дети от мам, которые подвергались меньшему уровню стресса. Прошедшие через сильное волнение женщины чаще рассказывали, что их малыши кажутся злыми, чаще плачут или суетятся, когда остаются в кроватке, проявляют беспокойство при усталости, цепляются за своих родителей, когда их знакомят с другими взрослыми.
В организме мамы младенец может сталкиваться с хронической стимуляцией системы реагирования на стресс из-за постоянно повышенного уровня кортизола. Это токсический стресс, не имеющий буфера в виде заботливого взрослого, который влияет на раннее развитие мозга, иммунную систему и эпигенетику. А наблюдения за младенцами от мам с послеродовой депрессии также показывают, что и у этих малышей отмечается более высокий уровень гормона стресса кортизола в дошкольном возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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