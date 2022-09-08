Заболеваемость раком растёт среди лиц моложе 50
Учёные из Бостона доказали, что раннее начало злокачественных новообразований теперь встречается всё чаще на планете. Рак более активно выявляют у людей моложе 50 лет.
Проведенное экспертами из Brigham and Women's Hospital исследование показывает, что резкий рост случаев рака у людей моложе 50 начался приблизительно в 1990-м году. И этот риск увеличивается с каждым поколением. Например, родившиеся в 1960-м году люди подвергались более высокому риску рака до 50, чем родившиеся в 1950-м.
Учёные прогнозируют, что этот риск будет продолжать увеличиваться и в последующих поколениях. Проанализированы данные по 14 разновидностям рака, которые становятся всё более распространёнными среди взрослых до 50 лет. Они включают опухоли молочной железы, толстой кишки, пищевода, почек, печени и поджелудочной железы.
При этом исследователи не убеждены в том, что большее количество диагнозов в этой категории просто объясняется тем, что люди стали чаще проверяться. К другим возможным причинам относят употребление большего количества алкоголя, недосып, курение, ожирение. Вероятно, главная причина - рост в нашем рационе объема продуктов с высокой степенью переработки. Из 14 типов рака 8 связаны с пищеварительной системой, а западное питание и фастфуд стремительно наступают на всех фронтах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Brigham and Women's Hospital
Медицина
Вторая по величине учебная больница Гарвардской медицинской школы и крупнейшая больница в медицинском районе Лонгвуд в Бостоне, штат Массачусетс
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