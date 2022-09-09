Нефтеперерабатывающие заводы вызывают у людей инсульты

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Нефтеперерабатывающие заводы вызывают у людей инсульты

Исследователи обнаружили возможную связь между частотой инсультов и загрязнителями, выделяющимися в воздух из труб нефтеперерабатывающих заводов. Работа проводилась учеными из Университета Иллинойса в Чикаго. 

Новое исследование показало, что воздействие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу нефтеперерабатывающими заводами, может повысить распространённость инсульта. Оно проводилось среди жителей южных районов США. Жизнь рядом с объектами нефтедобычи и нефтеперерабатывающими заводами увеличивает риск инсульта среди взрослых на 5,6%. Таковы итоги изучения этого явления в 7 американских штатах.

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Процесс очистки нефти - это целое отрасль на юге страны, и во время очистки в воздух попадает множество вредных частитц, которые исследователи и раньше связывали с инсультами. Но теперь ученые стремились установить прямую связь между нефтепереработкой и развитием инсультов. Географическая концентрация таких предприятий является малоизученной, но возможной причиной. 

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На заводах, где перерабатывают нефть, в воздух выбрасывается множество загрязнителей, способных влиять на качество окружающего воздуха, земли и воды. При этом результаты различались в зависимости от штатов. К примеру, нефтеперерабатывающие предприятия Миссисипи увеличивали риск инсульта на 11,7%. А вот в Техасе этот показатель достигал 25,3%. Но в некоторых штатах - всего 0,4%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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система государственных университетов в штате Иллинойс, состоящая из трёх кампусов: кампус в Урбане-Шампейне, кампус в Чикаго и кампус в Спрингфилде[

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