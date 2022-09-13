Керамические гранулы помогут при болях в спине
Около 100 пациентов в Великобритании испытывают новую методику лечения болей в спине в виде игольчатых гранул. Вокруг них обеспечивается рост новых костей.
Крошечные керамические иголки могут стать новым методом борьбы с болями в спине при спондилезе. Эти гранулы размером меньше человеческого волоса имплантируются в спину вместо традиционных костных трансплантатов, а это помогает как бы сваривать кости вместе, чтобы уменьшить уровень боли и улучшить функционал. В течение нескольких недель вокруг этих гранул вырастает новая кость, которая и срастается с позвонками. В настоящий момент около 100 пациентов проходят через экспериментальное лечение после того, как его успех был доказан в ходе опытов с животными.
Обычно спондилёз лечится хирургическим путём с использованием костных трансплантатов для соединения позвонков. Это предотвращает их трение друг об друга, которое и вызывает боль. Трансплантации применяются при целом ряде состояний, затрагивающих миллионы людей, включая стеноз позвоночника и патологические изменения в дисках, когда пространство внутри позвоночника сужается, из-за чего возникает давление на нервы. После 40 лет у многих людей отмечается дегенерация позвоночных дисков из-за их износа.
На начальном этапе применяются обезболивающие, но потом на позвоночнике проводят операции. Хотя такое лечение может быть эффективным, при сращивании сустава неизбежно происходит некоторая потеря подвижности. А вот изготовленные из керамического материала гранулы не требуют костного трансплантата. Хирурги формируют материал между костями, где срастаются суставы. Крошечные иглы на поверхности помогают ему прилипать. Поскольку материал похож по структуре на кость, он привлекает новые костные клетки для роста вокруг себя, и со временем повреждённые кости как бы срастаются вместе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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