Лучшая поза для сна при болях в спине - эксперт по сну
Если у вас даже приступ боли в спине ночью, это может привести к бессоннице по ночам и усилить боль в течение дня. Эксперт по сну Нарван Амини рассказала, в какой позе лучше всего спать при болях в спине.
Несмотря на то, что боль в спине является распространенным явлением, это ненормально, и ее необходимо лечить, чтобы помочь больным оставаться подвижными и вести нормальный образ жизни.
Некоторые исследования связывают недосыпание с хронической болью, в том числе с болью в спине. Легче спать с болью в спине, когда вы находитесь в правильном положении. Для среднестатистического человека сон на боку обычно считается самой здоровой позицией для сна.
Амини сказала:
«Это обеспечивает адекватное выравнивание и поддержку вашего позвоночника, а также минимизирует кислотный рефлюкс. Идеальный способ спать на боку — это матрас средней или мягкой мягкости, который обеспечивает достаточное снижение давления и подушку для ваших бедер и плеч».
Однако тем, у кого болит спина, возможно, придется попробовать немного другое положение.
Лучшая поза для сна при болях в спине
Сон на боку — лучший вариант для тех, кто страдает от болей в спине, но им следует попробовать позу эмбриона.
«Тем, кто страдает от болей в пояснице, лучше не спать на спине, так как это может привести к большей нагрузке на поясничный отдел позвоночника и мышцы нижней части спины. Простое решение — положить подушку под колени, так как это лучше выровняет позвоночник, что приведет к меньшему давлению на позвоночник и мышцы нижней части спины».
Всегда обращайтесь к врачу, если у вас длительные необъяснимые боли в спине.
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Нарван Амини
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