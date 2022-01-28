Лучшая поза для сна при болях в спине - эксперт по сну

«Это обеспечивает адекватное выравнивание и поддержку вашего позвоночника, а также минимизирует кислотный рефлюкс. Идеальный способ спать на боку — это матрас средней или мягкой мягкости, который обеспечивает достаточное снижение давления и подушку для ваших бедер и плеч».

Лучшая поза для сна при болях в спине

«Тем, кто страдает от болей в пояснице, лучше не спать на спине, так как это может привести к большей нагрузке на поясничный отдел позвоночника и мышцы нижней части спины. Простое решение — положить подушку под колени, так как это лучше выровняет позвоночник, что приведет к меньшему давлению на позвоночник и мышцы нижней части спины».