Виновниками двигательных расстройств оказались «прыгающие гены»
Учёные из Франции установили, что трудности в движении могут провоцироваться так называемыми «прыгающими генами». Они обладают способностью создавать собственные копии, затем проникающие в новые места генома.
Имеющие гиперактивные ретротранспозоны LINE-1 в мозге мыши сталкиваются с трудностями при движениях. Это наблюдение позволяет предположить, что подобного рода генетические рисунки могут влиять и на развитие атаксии у человека. Одной из её причин, следовательно, можно считать повышенную активность ретротранспозонов. Иначе их называют «прыгающими генами» за их способность копировать самих себя и встраивать данные копии в геном, что изменяет экспрессию генов.
Наблюдение показало, что повышенная активность ретротранспозонов, также именуемых LINE-1, в мозжечке у мышей рождала нарушения движений и прочие симптомы довольно распространённого двигательного расстройства атаксии, из-за которого у человека нарушается равновесие при ходьбе и речь. Также выявлена чрезмерная активность этих ретротранспозонов в мозжечке у людей с наследственной формой атаксии.
Исследование дополняет представление о значительной роли LINE-1 в деле развития нейродегенеративных болезней. Следовательно, воздействующие на данные «прыгающие гены» лекарства теоретически могут быть весьма эффективными при борьбе с данными нарушениями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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