Диетолог Пономарева объяснила, почему вам следует пить имбирный чай перед завтраком

"Попробуйте имбирный чай. Для этого нарежьте имбирь тонкими ломтиками, а затем поместите их в горячую воду", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Имбирь содержит важные для организма вещества

"Независимо от того, пьете ли вы имбирный чай утром в качестве заменителя кофе или в качестве заряда энергии в течение дня: вы делаете что-то хорошее для своего организма. Горячий корень успокаивает желудок и помогает при диарее и расстройстве желудка".

Имбирьможет предложить больше, чем просто острый вкус. Корень не только улучшит вашу пищу, но и ускорит обмен веществ, уменьшит боль в горле и поможет при проблемах с желудком и кишечником.Как и в большинстве фруктов и овощей, самые важные вещества находятся непосредственно под кожурой. Вот почему вы должны использовать органический имбирь, потому что тогда вы можете уверенно использовать кожуру. Добавьте немного лимонного сока, и у вас получится бодрящий напиток с восхитительным вкусом.Если этого недостаточно, имбирь также обладает антисептическим действием. Если у вас першит в горле, рекомендуется пожевать небольшой кусочек имбиря.Ранее МедикФорум писал о признаках болезни Паркинсона.

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