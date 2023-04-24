Нутрициолог Строков рассказал как надолго избавиться от жира на животе - "без спорта"

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Нутрициолог Строков рассказал как надолго избавиться от жира на животе - "без спорта"


Вы довольны своим телом, но упрямые валики жира вокруг живота действуют вам на нервы? Жир на животе – это не только вопрос эстетики, но и вопрос здоровья.

Жир на животе опасен для здоровья


Специалисты неоднократно предупреждают, что висцеральный жир, который окружает внутренние органы, например пищеварительную систему в брюшной полости, содержит патогенные гормоны. 

"Они могут способствовать перепроизводству инсулина и, следовательно, вызывать высокое кровяное давление и воспаление в организме, а в худшем случае также привести к сердечному приступу", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Строков назвал 6 способов, которые помогут избавиться от жира на животе.



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Снизить стресс



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Гормон стресса сигнализирует организму, что он находится в опасной ситуации. Вот почему все, что мы едим, превращается в запас энергии в жировые отложения, предпочтительно в желудок.

Принимать витамин С


Витамин С увеличивает скорость сжигания жира в организме более чем на треть.

Тело нуждается в гормоне роста HGH во время сна, чтобы сжигать жир. Однако он образуется только при достаточном количестве витамина С.

Запаситесь витамином D


Люди с высоким содержанием витамина D в организме, как правило, имеют меньше жира на животе. В дополнение к обмену веществ, он также стимулирует обновление клеток и иммунную систему, что обеспечивает прилив энергии.

Сбалансированное питание


Исключив определенные продукты из своего списка продуктов, вы сможете относительно быстро избавиться от жира на животе. Сахар и переработанные углеводы, такие как белый хлеб, кукурузные хлопья, рис или макароны, запрещены; также сладости, сладкие напитки и алкоголь.

Правильные жиры


Хорошие жиры, содержащиеся в орехах, авокадо, растительных маслах и жирной рыбе, такой как лосось, важны для усвоения витаминов в организме и могут даже снизить уровень холестерина.

Спите дольше


Мы не только не едим во время сна, но если мы ужинаем в нужное время, тело сжигает жир, пока мы спим.



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