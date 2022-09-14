Орошение носа дважды в день защитит от ковида
Ученые из Университета Огасты установили, что промывание носа с интенсивностью дважды в день уменьшает вероятность тяжелого развития коронавируса и смерти из-за него. Для этого необходимо использовать слабый солевой раствор.
В последние месяцы в мире растет популярность назальных вакцин от коронавируса, которые попадают в организм через нос. Именно нос и является воротами для COVID-19 в подавляющем большинстве случаев. Исследователи из США установили, что если дважды в день осуществлять промывание слизистых носа слабым солевым раствором, то вероятность госпитализации и смертности из-за коронавируса намного уменьшится. Делать это надо людям, которые уже имеют положительный тест на коронавирус.
Причём для этого не требуется никакого специального оборудования или сложных компонентов. Достаточно смешать по полчайной ложки соли и пищевой соды в cтакане кипяченой или дистиллированной воды, а затем слить это всё в ёмкость для орошения носа, которую можно приобрести в любой аптеке. Данный способ защиты от осложнения коронавируса, по словам исследователей, безопасен и эффективен. А его последствия очень значительны для всего общественного здравоохранения.
Заболеваемость коронавирусом в России продолжает плавно расти, как и показатели смертности. К сожалению, вырастает количество людей, которые умирают из-за коронавируса, перенося его в легкой или умеренной форме. В их случаях ковид приводит к обострению других имеющихся хронических проблем со здоровьем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Огасты
Медицина
государственный исследовательский университет и академический медицинский центр в Огасте, штат Джорджия
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