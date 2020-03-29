Фармацевт из Китая рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа

«Промывание носа нужно проводить минимум раз в сутки, после возвращения домой. Если подвергаетесь воздействию загрязненной окружающей среды, промывание нужно делать сразу же, как только вы покинете такую среду», - рассказал Ван Хайин.

«Больные хроническим ринитом, люди с сильной заложенностью носа могут использовать соленую воду, она уменьшает отек тканей носовой полости и слизистых. При промывании голову нужно опустить немного вниз, а кружку с водой держать под ноздрями. Осторожно втяните воду одной ноздрей в полость носа, а затем выдохните», - поделился рекомендацией специалист.