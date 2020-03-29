Фармацевт из Китая рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа
Издание «Хуаньцю шибао» опубликовало советы фармацевта Ван Хайина из аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета (Китай). Он рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа.
Как сообщает MedikForum.ru, по словам фармацевта, нос может удерживать грязь – в его волосках и многочисленных складках на слизистой оболочке концентрируются пыль, микроорганизмы, вирусы. Поэтому, заметил специалист из Китая, для защиты от коронавируса недостаточно только использовать маски и мыть руки, полезно вдобавок промывать нос.
«Промывание носа нужно проводить минимум раз в сутки, после возвращения домой. Если подвергаетесь воздействию загрязненной окружающей среды, промывание нужно делать сразу же, как только вы покинете такую среду», - рассказал Ван Хайин.
Фармацевт пояснил: большинству достаточно промывать нос кипяченой водой, близкой к температуре тела. Чересчур холодная или горячая вода негативно действует на состояние слизистой оболочки носа.
«Больные хроническим ринитом, люди с сильной заложенностью носа могут использовать соленую воду, она уменьшает отек тканей носовой полости и слизистых. При промывании голову нужно опустить немного вниз, а кружку с водой держать под ноздрями. Осторожно втяните воду одной ноздрей в полость носа, а затем выдохните», - поделился рекомендацией специалист.
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