Анна Попова считает ситуацию с ковидом управляемой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что положение с коронавирусом в нашей стране является управляемым. И Россия уже отходит от очередной волны пандемии, пик которой пришелся на начало августа.
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным Анна Попова назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию на территории нашей страны. Она отметила, что период от начала волны до ее пика, как и предсказывали эксперты, в России составил приблизительно 5-6 недель. В большинстве случаев коронавирус вызывал у заражённых лёгкую и среднюю форму болезни, либо вовсе протекал без симптомов.
При этом по России распространяется сейчас один из самых заразных подвариантов штамма Омикрон. К счастью, количество случаев тяжёлой пневмонии, которую он мог бы провоцировать, резко уменьшилось. Также гораздо реже отмечались такие характерные для прежних волн коронавируса симптомы, как исчезновение обоняние. Заметно сократилось количество самых тяжелых пациентов в отделениях реанимации.
Роспотребнадзор разработал особую национальную базу по коронавирусной инфекции, куда отправляются результаты всех секвенирований штаммов, во время которых считываются последовательности генетического кода патогена. Информация отправляется из любой лаборатории на территории нашей страны, где проводилась подобная работа. Сейчас в этой базе свыше 150 000 секвенирований, а в аналогичной международной системе, как отметила Попова, их только 16 000. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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