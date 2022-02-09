Более половины заражений коронавирусом в России приходится на Омикрон
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня на штамм Омикрон приходится свыше 60% всех заражений коронавирусом в нашей стране. А пропорция заражений штаммом Дельта, являющимся гораздо более опасным, уменьшилась до 35%.
Пока говорить о стабилизации эпидемиологического процесса в России преждевременно, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, так как почти во всех регионах отмечается устойчивый рост. Правда, в Москве в последние два дня количество заболевших сокращается довольно стремительно, но оно также стремительно может и начать расти. Для того, чтобы говорить о сколько-нибудь устойчивой тенденции, необходимо, чтобы такая ситуация продолжалась хотя бы полторы недели. Приблизительно то же самое можно сказать и про другие регионы - каждый день здесь ситуация меняется.
Анна Попова заметила, что Роспотребнадзор поддерживает постоянную связь со всеми медицинскими специалистами в России и с руководством регионов для того, чтобы управлять эпидемической ситуацией. Об этом она сообщила на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам Поповой, сейчас коронавирусом из-за штамма Омикрон наиболее активно заражаются дети и люди пожилые.
Сейчас люди всех возрастов становятся распространителями вируса, хотя предыдущие волны щадили детей. Из-за этого количества специализированных детских коек, предназначенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, увеличено. Опять-таки, единственной возможностью приостановить этот рост является популяционный иммунитет - вакцинация свыше 90% граждан страны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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