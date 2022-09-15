Витаминные добавки не помогают бороться со старческой дряхлостью
Многочисленные витаминные добавки не являются эликсиром юности, как показало исследование ученых из Brigham and Women's Hospital. В частности, витамины D3 и жирные кислоты Омега-3, продвигаемые как противовозрастные средства, не помогают замедлить старение.
Исследование показало, что ежедневный приём таблеток с витамином D3 и жирными кислотами Омега-3 не защитит пожилых людей от старческой дряхлости и воспалений. Наблюдения продолжались 5 лет, и их авторы теперь призывают американцев старше 50 лет отказаться от покупки ненужных капсул, чтобы сосредоточиться на физических нагрузках и правильном питании. А лучшей его разновидностью называют средиземноморскую диету.
Продавцы разного рода витаминных добавок утверждают, что они способны уменьшить уровень воспалений и замедлить возрастную потерю мышечной массы, которая и вызывает характерную дряхлость. Но каких-то обоснованных научных доказательств этого пока не хватает, а последняя по времени работа и вовсе предполагает, что витаминные добавки бесполезны.
Руководители исследования полагают необходимым рассмотреть вопрос об отказе от назначения ненужных таблеток для того, чтобы люди использовали более эффективные способы профилактики старческой дряхлости. К ним относятся физические нагрузки и правильное питание. Вот их эффективность в деле защиты от характерной для пожилых людей слабости давно подтверждена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Brigham and Women's Hospital
Медицина
Вторая по величине учебная больница Гарвардской медицинской школы и крупнейшая больница в медицинском районе Лонгвуд в Бостоне, штат Массачусетс
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