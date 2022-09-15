Витаминные добавки не помогают бороться со старческой дряхлостью

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Витаминные добавки не помогают бороться со старческой дряхлостью

Многочисленные витаминные добавки не являются эликсиром юности, как показало исследование ученых из Brigham and Women's Hospital. В частности, витамины D3 и жирные кислоты Омега-3, продвигаемые как противовозрастные средства, не помогают замедлить старение.  

Исследование показало, что ежедневный приём таблеток с витамином D3 и жирными кислотами Омега-3 не защитит пожилых людей от старческой дряхлости и воспалений. Наблюдения продолжались 5 лет, и их авторы теперь призывают американцев старше 50 лет отказаться от покупки ненужных капсул, чтобы сосредоточиться на физических нагрузках и правильном питании. А лучшей его разновидностью называют средиземноморскую диету. 

Избыток витаминов может вызвать рак


Продавцы разного рода витаминных добавок утверждают, что они способны уменьшить уровень воспалений и замедлить возрастную потерю мышечной массы, которая и вызывает характерную дряхлость. Но каких-то обоснованных научных доказательств этого пока не хватает, а последняя по времени работа и вовсе предполагает, что витаминные добавки бесполезны.

Шок: витаминные добавки либо опасны, либо бесполезны


Руководители исследования полагают необходимым рассмотреть вопрос об отказе от назначения ненужных таблеток для того, чтобы люди использовали более эффективные способы профилактики старческой дряхлости. К ним относятся физические нагрузки и правильное питание. Вот их эффективность в деле защиты от характерной для пожилых людей слабости давно подтверждена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Brigham and Women's Hospital

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Теги : старческое дряхление, витаминные добавки