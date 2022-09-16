Почему мозг человека асимметричен
Хотя наш мозг разделён на две половины, они вовсе не идеально равны по размерам и формам. И новое исследование объясняют, почему.
Ученые из Института Макса Планка в Германии узнали, почему в мозге человека отсутствует симметричность между двумя полушариями. Некоторые функции нашего организма обрабатываются в значительной части левым полушарием, другие - правым. Исследователи обнаружили наследственные предпосылки асимметрии мозга и выяснили, насколько сильно мы из-за этого похожи на приматов. На первый взгляд, наши тела выглядят весьма симметричными. У нас по две руки и ноги, два глаза и уха, и даже нос и рот кажутся зеркально отражёнными, если разделить их линией на фотографии.
Два полушария мозга предназначены для различных дел. Так, у многих из нас пространственное внимание обрабатывается в правом полушарии, а за речь отвечает левое. Правда, пока не установлено, насколько асимметрия мозга является наследственной, и как она объясняется различными потребностями.
Учёные из Германии исследовали эту асимметрию в левом и правом полушариях и установили наличие тончайших различий в функциональной мозговой структуре. Человеческий мозг более асимметричен, чем у обезьян. Возможно, эта асимметрия отражает как генетические, так и негенетические взаимодействия. К примеру, у пожилых людей отмечается уменьшение правосторонней асимметрии, что свидетельствует о незначительных вариациях на протяжении всей жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт Макса Планка
Медицина
Институт был открыт в 1930 году как Институт медицинских исследований имени Кайзера Вильгельма, а в 1948 году был вновь основан как Институт Макса Планка
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