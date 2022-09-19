Климатическую катастрофу назвали неочевидной
Европейские исследователи полагают неочевидным так называемый климатический кризис. Пока нет достаточного объема научных данных подтверждающих скорую экологическую катастрофу для человечества.
Учёные из Итальянского национального института ядерной физики оценили различные временные ряды и индикаторы природных кризисов, включая стихийные бедствия, тепловые удары и гибель урожая, которые представляют огромную опасность для человечества. Они пришли к выводу о том, что имеющиеся на сегодняшний день данные не говорят о существовании чётких устойчивых тенденций роста экстремальных явлений. Выражаясь более простым языком, экологическая катастрофа вовсе не так очевидна, как об этом говорят многие, начиная от авторитетных учёных и заканчивая Гретой Тунберг.
Тем не менее, как считают исследователи, было бы крайне важно определить те стратегии, которые помогут смягчить последствия негативной деятельности человека для природы. Обзор данных показал, что единственным фактором, надёжно показывающим глобальные изменения с течением временем, являются годовые волны тепла, то есть количество дней с максимальной жарой. Однако зафиксированные тенденции не настолько тревожны, чтобы говорить об интенсивности этих волн и других явлений вроде экстремальных дождей, засухи, наводнений или тропических циклонов.
Что касается продуктивности экосистем, то учёные утверждают со ссылкой на спутниковые данные, что на большей части планеты происходит озеленение, которое отодвигает пустыни по всему миру. Правда, сельскохозяйственное производство подвергается воздействию климатических изменений, и отрицательные последствия встречаются чаще, чем положительные. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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