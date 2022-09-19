Клизма индейцев Майя получила Шнобеля
Работа исследователей так называемых лекарственных клизм времен империи Майя нашла свою награду почти через 40 лет. Она удостоена Шнобелевской премии.
Коренные американские племена имеют долгую историю так называемой гидроколонотерапии, то есть введение жидкости через задний проход в лекарственных целях. Народ Майя активно применял эти лечебные клизмы, которые содержали различные психоактивные вещества, энтеогены или галлюциногены, а также алкоголь. Интенсивность гидроколонотерапии во времена этой империи показывает, что местные лекари знали практически всё о нижних отделах пищеварительного тракта. Это подтверждают и обнаруженные изображения на древней глиняной посуде, где демонстрируется ритуальный экстаз наркотических клизм.
И вот исследование 1986 года на эту тему удостоено Шнобелевской премии по истории за 2022. Она отмечает «достижения, которые сначала заставляет людей смеяться, а потом и задуматься». Исследование индейских клизм проводилось ещё в 1986 году, оно основывалась в том числе и на рисунках на керамических кувшинах, обнаруженных в 1977 году. Были проанализированы традиции индейцев по введению лекарственных клизм и составлен возможный список фармакологических веществ, которые индейцы майя могли получать в свой организм посредством гидроколонотерапии.
Эта идея совершенно противоречит традиционному мнению о том, что индейцы древности были созерцательным народом, который не предавался ритуальным экстазу. Введение энтеогенов во время ритуальных церемоний чаще всего происходило под землей, в пещерах или других священных местах. Древние Майя считали, что использование этих точек доступа усилит их видения. Это создавало благоприятную атмосферу для контактов с миром духов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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