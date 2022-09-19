В России стало больше людей с устойчивым туберкулезом

«Более четверти впервые выявленных пациентов с туберкулезом в РФ заражаются микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью», - поделились в ведомстве.

Ссылаясь на данные Минздрава РФ, издание сообщает , что при лекарственно устойчивом типе заболевания оно тяжелее лечится, а также чаще становится хроническим. За десять лет среди россиян увеличилось количество случаев, когда впервые выявленный у них туберкулез демонстрирует признаки лекарственной устойчивости.«Известия», информируя о распространении «неуязвимого туберкулеза», пишут, что число людей, у которых обнаруживают нечувствительные к антибиотикам туберкулезные микобактерии, составляет на сегодня примерно треть (более 30%) всех впервые диагностированных случаев заболевания.Множественная лекарственная устойчивость означает, что возбудители туберкулеза не реагируют на самые сильнодействующие антибиотики.До этого возглавляющий министерство здравоохранения Михаил Мурашко констатировал, что Россия была исключена из списка ВОЗ с государствами, где наблюдается наиболее высокое бремя туберкулеза. В стране, как сообщил министр здравоохранения, впятеро снизилась статистика летальности от туберкулеза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие органы могут поражаться новым штаммом коронавируса.