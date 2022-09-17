Какие органы могут поражаться новым коронавирусом: врач Эдигер

«Достаточно большое реально тяжелых случаев с поражениями, которые не были характерны ранее, и по поводу которых приходится создавать принципиально новую тактику лечения», - сообщил об этом Эдигер Общественной службе новостей.

«У многих, кроме типичных для прежних штаммов COVID поражений легких, нервной и сердечно-сосудистой систем, в процесс вовлечены желудочно-кишечный тракт и почки».