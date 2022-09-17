Какие органы могут поражаться новым коронавирусом: врач Эдигер
В интервью врача Александра Эдигера прозвучало предупреждение о риске поражения органов при заболевании COVID-19, вызываемого новым штаммом.
Врач Эдигер заметил, что новые штаммы ковид-инфекции часто называются менее опасными, чем те, что вызвали первоначальные волны коронавируса. Медик подтвердил, что летальность от этой инфекции сократилась, если сравнивать ее с показателями 2020 года. В то же время сказал он, при заболеваниях, вызываемых новыми вариантами коронавируса, стали чаще возникать «новые проявления».
«Достаточно большое реально тяжелых случаев с поражениями, которые не были характерны ранее, и по поводу которых приходится создавать принципиально новую тактику лечения», - сообщил об этом Эдигер Общественной службе новостей.
Врач добавил, что больничная практика сегодня убедительно говорит о большой массе тяжелейших случаев, причем как у взрослых пациентов, так и у детей. По словам Эдигера, последствием инфицирования новыми ковид-штаммами могут стать поражения во внутренних органах.
Специалист рассказал, какие органы могут таким образом поражаться новым коронавирусом.
«У многих, кроме типичных для прежних штаммов COVID поражений легких, нервной и сердечно-сосудистой систем, в процесс вовлечены желудочно-кишечный тракт и почки».
Врач подчеркнул, что заболевшим нужно наблюдать за своим состоянием. Длительная повышенная температура вкупе с расстройством желудка, диареей должны настораживать – это может говорить, что коронавирус спровоцировал развитие внутренних нарушений (в частности, поражения почек).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цвет налета на языке может говорить о развитии ряда болезней.
Александр Эдигер
Здоровье
врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии
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