Полуночники чаще сталкиваются с диабетом

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Полуночники чаще сталкиваются с диабетом

Предпочитающие поздно ложиться спать люди имеют повышенный риск развития диабета второго типа. Такой вывод сделали исследователи из Университета Ратгерса в Нью-Джерси. 

Исследование американских ученых показало, что привычка поздно ложиться спать способствует накоплению лишнего жира в организме. А лишний вес и ожирение - это главные факторы риска развития диабета второго типа наряду с низкой физической активностью. Доказано, что так называемые «совы» имеют повышенную опасность метаболического расстройства именно из-за воздействия аномального графика сна на процессы метаболизма. 

«Жаворонки» лучше контролируют диабет, чем «совы»


А вот люди из категории «жаворонков», которые просыпаются раньше, чаще применяют запасы жира в качестве источника доступной энергии во время тех или иных нагрузок в течение дня и даже отдыха. Как следствие, жир в организме скапливается не так интенсивно, а это уменьшает вероятность диабета. 

Полуночники имеют больший риск психоза


Данное исследование является ещё одним подтверждением связи режима дня человека и риска диабета. Ранее в этом году учёные из Северо-Западного университета доказали, что при наличии источников света в спальне во время сна у человека вырастает риск диабета второго типа, от которого только в США страдает около 10% населения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Ратгерса

Медицина

университет штата, крупнейшее высшее учебное заведение Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является 8-м старейшим вузом страны

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Теги : совы и жаворонки, риск диабета
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