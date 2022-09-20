Принимающим антикоагулянты лучше отказаться от аспирина

55 Фото: https://unsplash.com/photos/Y14ONzYtxb4
Принимающим антикоагулянты лучше отказаться от аспирина

Прекращение приёма аспирина при терапии антикоагулянтами снижает риск кровотечений. К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана. 

Если вы уже принимаете лекарства для разжижения крови из категории антикоагулянтов, то дополнительные препараты для этой же цели могут представлять опасность. Когда пациенты на антикоагулянтах отказывались от аспирина, у них значительно сокращалась опасность характерных осложнений, связанных с риском внутренних кровотечений, как установили американские ученые в ходе наблюдений более чем за 6 700 человек. 

Лекарства, которые крайне опасно сочетать с едой


Все они проходили через терапию антикоагулянтами в связи с риском венозной тромбоэмболии или тромбов, а также из-за мерцательной аритмии, которая может спровоцировать инсульт. Большинство лечилась варфарином, но также принимали и аспирин, хотя у них в анамнезе не было заболеваний сердца. Во время исследования употребление аспирина среди пациентов удалось снизить на 46,6%. 

Лекарства от аритмии доведут до слабоумия


При меньшем применении аспирина риск геморрагических осложнений или внутренних кровотечений сокращался более чем на 32%. Следовательно, на каждую тысячу пациентов удалось предотвратить одно значительное кровотечение. Это показывает, что при использовании антикоагулянтов дополнительно принимать аспирин крайне не рекомендуется. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Мичигана

Медицина

публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США

Читать MedikForum.ru в
Прием аспирина от инсульта грозит инфарктами
Прием аспирина можно прекратить через три месяца после стентирования
Пользы от приема аспирина больше, чем вреда
Теги : опасность аспирина, прием антикоагулянтов
Даже через год после COVID-19 риск тромбов повышен
Принимающим антикоагулянты лучше отказаться от аспирина
Рыбий жир даёт защиту от COVID-19