Женщина диагностировала смертельно опасное заболевание своего мужа по запаху
Джой Милн из шотландского горда Перт, Великобритания, смогла по запаху обнаружить болезнь Паркинсона у своего мужа. Причем на самой ранней стадии, когда никто об этом и не подозревал.
Как пишет Daily Mail, у Милн гиперосмия — повышенная чувствительность к запахам, которая передается в ее семье по наследству.
Когда мужу Милн был 31 год, она обратила внимание, что от него исходит едва заметный для окружающих мускусный запах, характерный для болезни Паркинсона. Диагноз подтвердился спустя 12 лет. Мужчина скончался.
Как выяснили ученые, Милн может определять болезнь по запаху, просто понюхав футболку человека, то есть ту одежду, которая ближе к телу. С помощью женщины эксперты разработали тест для определения болезни Паркинсона. Болезнь можно выявить в течение трех минут после взятия мазка с задней части шеи человека, где, по словам Милн, запах проявляется сильнее всего — по крайней мере, для нее.
Гиперосмия — далеко не всегда благо. Она может привести к дискомфорту и значительно ухудшить качество жизни. По словам медиков, после пандемии коронавируса жалобы на гиперосмию резко возросли. Многие пациенты жалуются на обострение различных запахов, про которые они раньше и не думали. Например, гнилостный запах от всех блюд, содержащих мясо.
Обычно повышается восприимчивость к духам, бытовой химии, ароматическим свечам. Для некоторых «нюхачей» эти запахи могут быть как физическое воздействие, буквально как удар. Ярко выраженные ароматы могут стать причиной тошноты и рвоты, что происходит из-за перевозбуждения центров определенного участка мозга.
Причины гиперосмии
- Генетическая предрасположенность, как у Джой Милн. Некоторые люди имеют более обостренное обоняние, чем другие, и нередко становятся парфюмерами или кем-то в этом роде.
- Беременность, особенно первый триместр. Причиной тому — гормональные перестройки.
- Аутоиммунные патологии. Например, недостаточность надпочечников и системная красная волчанка.
- Боррелиоз.
- Сахарный диабет.
- Поражения головного мозга.
- Патологические процессы слизистой носа и придаточных пазух.
- Длительный прием сосудосуживающих препаратов.
- Гиповитаминоз.
- Мигрень.
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