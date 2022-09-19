Печеночные яды, приводящие к токсическому гепатиту. Будьте осторожны с этими лекарствами

Случайно

Из-за профессиональной деятельности

Умышленно.

— Помните о дозировке. Если вы принимаете лекарство по схеме, которую вам выписал врач, вреда не будет. Но если принять большую, то есть токсическую дозу того или иного препарата, то последствия могут быть самыми тяжелыми. Будьте предельно аккуратны с сульфаниламидными препаратами: Бисептолом (во многих странах запрещен), Сульфадиметоксином, а также с популярными противовирусными, такими как Интерферон. «Безобидные», как многим кажется, Парацетамол и Аспирин вызывают тяжёлое поражение печени при принятии большой дозы, — отмечает специалист.

Боли в правом подреберье;

Быстрая утомляемость;

Признаки интоксикации: жар, слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, боли в суставах;

Кровотечения из носа, дёсен, мелкие точечные кровоизлияния на коже;

Тремор;

Прогрессирующая желтуха;

Темная моча;

Светлый кал (жирный, блестящий);

Увеличение печени в размере.

Общая слабость.

Боль и тяжесть в правом подреберье.

Тошнота и рвота.

Желтуха.

Кожные проявления.

Боли в мышцах и суставах.

Повышенная температура тела.

Увеличение печени.