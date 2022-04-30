Чрезмерное употребление обезболивающих вызывает серьезное воспаление печени — признаки
Когда вы следуете инструкциям на таблетках с обезболивающими и другими таблетками, это полезно и безопасно, и, как правило, не вызывает расстройства желудка или печени. Но если принять слишком много и в крайних случаях, это может вызвать печеночную недостаточность или токсический гепатит.
Токсический гепатит — это воспаление печени в ответ на определенные вещества, которым вы подвергаетесь. Состояние может быть вызвано алкоголем, химическими веществами, наркотиками или пищевыми добавками. Симптомы токсического гепатита часто проходят при остановке воздействия токсина.
Многие различные лекарства могут вызывать лекарственный гепатит. Обезболивающие и жаропонижающие препараты, содержащие ацетаминофен, часто вызывают поражение печени, особенно при приеме в дозах, превышающих рекомендованные.
«Лекарственный гепатит — это покраснение и отек (воспаление) печени, вызванные вредным (токсичным) количеством определенных лекарств», — сказал John Hopkins Medicine. «Печень помогает расщеплять определенные лекарства в крови. Если в вашей крови слишком много лекарств, чтобы ваша печень могла разрушиться, ваша печень может сильно пострадать».
Гепатит – это воспаление печени. Токсический гепатит относится к воспалению печени из-за приема лекарств или воздействия токсичных химических веществ.
К группе повышенного риска гепатита относятся те, кто:
- У вас есть заболевание печени, например, в результате длительного употребления алкоголя, ВИЧ или вирусного гепатита
- Употреблять алкоголь и принимать лекарства одновременно
- Пожилой возраст
- Женский пол
- Используйте лекарства длительного действия или пролонгированного действия
- Принимать несколько лекарств, содержащих ацетаминофен или парацетамол
- Используйте травяные добавки
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Зуд
- Боль в животе в верхней правой части живота
- Усталость
- Потеря аппетита
- Тошнота и рвота
- Сыпь
- Высокая температура
- Потеря веса
- Моча темного
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