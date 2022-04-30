Чрезмерное употребление обезболивающих вызывает серьезное воспаление печени — признаки





Многие различные лекарства могут вызывать лекарственный гепатит. Обезболивающие и жаропонижающие препараты, содержащие ацетаминофен, часто вызывают поражение печени, особенно при приеме в дозах, превышающих рекомендованные.





«Лекарственный гепатит — это покраснение и отек (воспаление) печени, вызванные вредным (токсичным) количеством определенных лекарств», — сказал John Hopkins Medicine. «Печень помогает расщеплять определенные лекарства в крови. Если в вашей крови слишком много лекарств, чтобы ваша печень могла разрушиться, ваша печень может сильно пострадать».

У вас есть заболевание печени, например, в результате длительного употребления алкоголя, ВИЧ или вирусного гепатита

Употреблять алкоголь и принимать лекарства одновременно

Пожилой возраст

Женский пол

Используйте лекарства длительного действия или пролонгированного действия

Принимать несколько лекарств, содержащих ацетаминофен или парацетамол

Используйте травяные добавки

Пожелтение кожи и белков глаз

Зуд

Боль в животе в верхней правой части живота

Усталость

Потеря аппетита

Тошнота и рвота

Сыпь

Высокая температура

Потеря веса

Моча темного