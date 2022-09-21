Суточная смертность от ковида в России не достигнет 200
Российские вирусологи не согласны с прогнозом академика Александра Гинцбурга о том, что суточная смертность от коронавируса в нашей стране может достичь 200 человек. Они полагают, что это вряд ли возможно.
Так, академик Виталий Зверев, который возглавляет Институт вакцин и сывороток имени Мечникова, заявил, что в настоящий момент на территории нашей страны интенсивность госпитализаций в 40 раз ниже, чем она была в начале пандемии. Летальность напрямую зависит от того, как много человек находятся в больницах. По мнению академика, в настоящий момент чаще всего коронавирус приводит к смертям людей, имеющих тяжёлые сопутствующие заболевания вроде опухолей и сахарного диабета.
Он подчеркнул, что поскольку уменьшается количество заболевших, то будет падать и цифра умерших. Сейчас Россия находится на плато, и в этом положении резкого скачка летальности быть не должно. Пока статистика это подтверждает, и в последнее время цифры смертности варьируются от 95 до 107 человек в день, но не поднимаются выше. Вчера на территории России зарегистрировано 98 смертей.
С ним согласен и подчинённый академика Гинцбурга вирусолог Анатолий Альтштейн, работающий в Центре им. Гамалеи. Он считает, что резкого увеличения суточных показателей смертности не будет, а скоро нас ожидает спад, но сложно сказать, когда именно это произойдёт. Сейчас вирус демонстрирует летальность на уровне 0,3%, а в начале пандемии, как полагает Альтштейн, эта цифра достигала 5%. Но всё это вовсе не повод для того, чтобы отказываться от вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Виталий Зверев
Медицина
научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН
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