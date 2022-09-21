В мозге обнаружен микробелок болезни Альцгеймера

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В мозге обнаружен микробелок болезни Альцгеймера

Ученым удалось выявить в мозге так называемый микробелок, существенно увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Исследования проводилось экспертами из Университета Южной Калифорнии. 

Американские ученые нашли микробелок, который, по их словам, значительно увеличивает риск наиболее распространённой формы старческого слабоумия в том случае, если этот белок мутирует. При этом у каждого четвертого жителя Европы выявлены признаки данных мутаций. Авторы исследования проанализировали более 8 000 человек, обнаружив, что деактивация белка под названием SHMOOSE приводит к повышению вероятности болезни Альцгеймера на 20 -50%. 

Ученые назвали белок, указывающий на болезнь Альцгеймера до появления симптомов


В науке господствует теория о том, что данное заболевание развивается из-за аномальных скоплений белков в головном мозге, но пока неясно, из-за чего это происходит. Есть версия, что на данные скопления влияет пожилой возраст, плохая наследственность, малоподвижный образ жизни. И вот авторы исследования считают, что полученные ими данные могут открыть возможность новых методов борьбы с болезнью. 

Новый ген поможет предотвращать болезнь Альцгеймера


Ранее учёные изучили около 20 000 белков стандартного размера, чтобы установить, какие из них влияют на заболевание. Сейчас изучаются уже сотни тысяч микробелков - гораздо меньших версий, которые тоже могут вносить свой печальный вклад в развитие неизлечимой болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Южной Калифорнии

Медицина

американский частный исследовательский университет, расположенный в Лос-Анджелесе

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Теги : болезнь Альцгеймера, мозг и деменция