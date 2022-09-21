Страшные сны предвещают деменцию
Исследование показало, что неприятные сны в среднем возрасте могут являться признаком будущего старческого слабоумия. Особенно в том случае, если их видят хотя бы раз в неделю.
Каждый из нас время от времени сталкивался со страшными и неприятными снами, но для большинства они остались чем-то вроде детских воспоминаний, о которых хочется забыть. Однако если вы стали видеть эти страшные сны и в среднем возрасте, причём с интенсивностью не менее одного раза в неделю, то это говорит о вероятности столкнуться с более быстрым снижением когнитивных функций. Учёные из Университета Бирмингема обнаружили связь между страшными снами и повышенным риском старческого слабоумия.
Если результаты этого исследования будут подтверждены, то это может в конечном счёте привести к развитию новых способов диагностики деменции и профилактических вмешательств, которые позволят замедлить скорость снижения интеллекта. По статистике, приблизительно 5% взрослых видят кошмары, от которых они способны проснуться, хотя бы раз в неделю.
Их триггерами являются стресс, беспокойство и недосып. Чаще неприятные сновидения наблюдаются у людей с болезнью Паркинсона, и ранее наука уже связывала их с более быстрыми темпами снижения интеллектуальных функций. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бирмингема
Медицина
один из наиболее крупных и престижных университетов Великобритании и мира
Оставить комментарий