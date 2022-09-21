Какие признаки указывают на заражение гонореей — у мужчин и женщин

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Гонорея является второй по распространенности бактериальной инфекцией, передающейся половым путем (после хламидиоза). Как понять, что человек заразился?

У женщин выделения из влагалища могут быть жидкими или водянистыми, зеленого или желтого цвета. У мужчин — белыми, желтыми или зелеными.

При мочеиспускании появляется боль или ощущение жжения — как у мужчин, так и женщин. У женщин может болеть низ живота, а менструации переносятся более болезненно. Также может появиться кровь после полового акта.

У мужчин появляется боль или болезненность в яичках, отек крайней плоти.

Медики признают, что примерно у одного из 10 инфицированных мужчин и у пяти из 10 инфицированных женщин не будет вообще никаких явных симптомов.

Гонорейная инфекция также может развиться в прямой кишке, горле или глазах, что приводит к дискомфорту, боли или выделениям.

Гонорея также может передаваться от матери к ребенку во время родов. У новорожденных инфекция приведет к покраснению и опуханию глаз, что приведет к образованию густых, похожих на гной, выделений.

Следует избегать секса до тех пор, пока оба партнера не пройдут терапию.

Самые частые симптомы гонореи у женщин:
  • белые, желтые или гнойные выделения из влагалища;
  • боль в нижней части живота;
  • жжение при мочеиспускании;
  • признаки конъюнктивита;
  • боль в горле;
  • межменструальные кровянистые выделения;
  • отек вульвы;
  • утомляемость.

Симптомы гонореи у мужчин
  • Зуд и жжение при мочеиспускании, 
  • мутная моча, 
  • боли и рези в тазовой области. 

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Если инфекция распространяется выше, то к симптомам присоединяется повышение температуры, затрудненное мочеиспускание, эректильная дисфункция, боли при дефекации.

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