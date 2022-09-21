Какие признаки указывают на заражение гонореей — у мужчин и женщин
Гонорея является второй по распространенности бактериальной инфекцией, передающейся половым путем (после хламидиоза). Как понять, что человек заразился?
У женщин выделения из влагалища могут быть жидкими или водянистыми, зеленого или желтого цвета. У мужчин — белыми, желтыми или зелеными.
При мочеиспускании появляется боль или ощущение жжения — как у мужчин, так и женщин. У женщин может болеть низ живота, а менструации переносятся более болезненно. Также может появиться кровь после полового акта.
У мужчин появляется боль или болезненность в яичках, отек крайней плоти.
Медики признают, что примерно у одного из 10 инфицированных мужчин и у пяти из 10 инфицированных женщин не будет вообще никаких явных симптомов.
Гонорейная инфекция также может развиться в прямой кишке, горле или глазах, что приводит к дискомфорту, боли или выделениям.
Гонорея также может передаваться от матери к ребенку во время родов. У новорожденных инфекция приведет к покраснению и опуханию глаз, что приведет к образованию густых, похожих на гной, выделений.
Следует избегать секса до тех пор, пока оба партнера не пройдут терапию.
Самые частые симптомы гонореи у женщин:
- белые, желтые или гнойные выделения из влагалища;
- боль в нижней части живота;
- жжение при мочеиспускании;
- признаки конъюнктивита;
- боль в горле;
- межменструальные кровянистые выделения;
- отек вульвы;
- утомляемость.
Симптомы гонореи у мужчин
- Зуд и жжение при мочеиспускании,
- мутная моча,
- боли и рези в тазовой области.
Если инфекция распространяется выше, то к симптомам присоединяется повышение температуры, затрудненное мочеиспускание, эректильная дисфункция, боли при дефекации.
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